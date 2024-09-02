كتائب القسام تبث “الرسائل الأخيرة” للمخطوفين الصهاينة الستة الذين تم العثور على جثثهم في أحد أنفاق غزة/ شاهدوا

2 سبتمبر، 2024

بثت كتائب القسام، اليوم الاثنين، مشاهد لأسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.

وقالت “القسام”: “ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة”، فيما بثت لقطات مقتضبة لكل واحد منهم وهم يعرفون على أنفسهم.

ومن بين من ظهروا في المقطع، الأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيرغ، والذي سبق أن ظهر في مقطع مصور، قبل أشهر، كدلالة على وجوده على قيد الحياة آنذاك والذي اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن بقائه في غزة أسيرا بسبب رفضه الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وقد توعدت “القسام”، ببث المقطع كاملا لمقابلات الأسرى الذين قتلوا كاملة، خلال  بضع ساعات من الآن.

2 سبتمبر، 2024

مقالات ذات صلة

يعتزم طرح مبادرة “الفرصة الأخيرة”.. بايدن: نحن قريبون جدًا من التوصل لاتفاق، لكن نتنياهو لا يفعل ما يكفي حيال ذلك

2 سبتمبر، 2024

في أول عملياتها الاستشهادية.. كتائب القسام تتنبى العملية المزدوجة في مستوطنتي غوش عتصيون وكرمي تسور بالخليل

2 سبتمبر، 2024

إضراب شامل يعمّ إسرائيل، اليوم الاثنين، للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى.. ومحكمة العمل تصدر قراراً بوقف الإضراب 

2 سبتمبر، 2024

“الوقت ينفد وحكومتكم تكذب”.. كتائب القسام تبث رسالة حول أسرى العدو الستة القتلى، “بالفعل كانوا أحياء”/ شاهدوا

1 سبتمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى