كتائب القسام تبث “الرسائل الأخيرة” للمخطوفين الصهاينة الستة الذين تم العثور على جثثهم في أحد أنفاق غزة/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم الاثنين، مشاهد لأسرى الاحتلال الستة، الذين عثر الجيش على جثثهم، كما زعم داخل أحد أنفاق غزة، والذين كان من المفترض أن تشتمل المرحلة الأولى من صفقة التبادل في حال أبرمت على عدد منهم ضمن الأحياء.

وقالت “القسام”: “ساعات وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة”، فيما بثت لقطات مقتضبة لكل واحد منهم وهم يعرفون على أنفسهم.

ومن بين من ظهروا في المقطع، الأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبيرغ، والذي سبق أن ظهر في مقطع مصور، قبل أشهر، كدلالة على وجوده على قيد الحياة آنذاك والذي اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن بقائه في غزة أسيرا بسبب رفضه الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وقد توعدت “القسام”، ببث المقطع كاملا لمقابلات الأسرى الذين قتلوا كاملة، خلال بضع ساعات من الآن.