مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، في هجوم مسلح عند حاجز ترقوميا غربي الخليل/ فيديو

1 سبتمبر، 2024

قتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، في هجوم مسلح عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل اثنين وإصابة ثالث، ولاحقا أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وفاة المصاب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعدما تمكن المنفذون من الانسحاب.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة ويحاصر بلدة إذنا (شمال غرب الخليل)، في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم المسلح.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة بها شمال غربي الخليل في إطار البحث عن منفذي إطلاق النار.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين.

وقالت إذاعة كان الإسرائيلية إن المسلحين الذين نفذوا الهجوم المسلح أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا غربي الخليل.

في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن حاجز ترقوميا بالخليل.

وأكدت أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية إذنا المجاورة لمكان الحادث.

ويأتي هجوم ترقوميا بعد يومين من العملية المزدوجة التي وقعت في محيط مستوطنتين شمالي الخليل وأسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بينهم قائد لواء عتصيون.

كما يأتي في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على شمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 22 فلسطينيا، فضلا عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في جنين.

1 سبتمبر، 2024

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