متضمناً البحث والمقالة والنص القصصي.. صدور العدد الفصلي 34 من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية

لندن، أيلول (سبتمبر) 2024: صدر العدد الفصلي الرابع والثلاثون من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري. في العدد مزيج مألوف في المجلة، ففيه البحث والمقالة والنص القصصي وأخبار ثقافية، ومواد متنوعة أخرى.

تلفت الافتتاحية النظر إلى عذري المصلحة والعزلة للتهرب من أداء الواجبات الأخلاقية والسياسية، والاكتفاء بالشجب والاستنكار: “بعد عذر المصلحة، نجد هذه الأيام كثرة في استخدام عذر الانعزال: “لا علاقة لنا بما يجري هناك”. هكذا يلجأ إعلاميون وغيرهم ومسؤولون إلى تبرير التنصل من واجبات سياسية وأخلاقية. ويحلو للبعض تصوير المصلحة والانعزالية كحنكة سياسية وقيادية، إلا أنهما في الحقيقة عذران أقبح من ذنب”.

في العدد بحث موسع لحسين سيد السيوطي يحلل فيه ظاهرة الحذف عند العُكْبَريّ في كتابه «التبيان في إعراب القرآن» في ضوء اللسانيات المعاصرة: “نتيقن بالدلائل قيمة العُكْبَريّ لغويًا وبراعته صوتيًا؛ حيث أنه أجاد بشتى السبل التعرض للمسائل الصوتية في ضوء المحيط التراثي الذي كان يعيشه بدقة عالية وبشكل موجز غير مخل، فقد تعرض للشاهد القرآني بتمحيص، وتناول ركائز الخلاف بصورة ميسرة”.

وينتقد فراس حج محمد في مقالة سلوكات يقول إنها لا تنتج باحثا جيدا: “العقلية المبنية على المصلحة تجعل من الطلاب كائنات طيّعة، عديمة الشخصية، ولا تقوم ببناء ذاتها كشخصيات مفكّرة مستقلّة، فهي دائما على استعداد أن تعيد إنتاج مقولات المشرفين الأكاديميين والأساتذة والمحاضرين”.

يحتفى العدد بفنان الكاريكاتير الفلسطيني، ناجي العلي، في الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لاغتياله في لندن. وتعيد نشر ثلاثا من رسماته. وفي العدد أيضا نصوص لكل من د. محمد حسين السماعنة، وحيدر الغزالي، وإيناس ثابت، وزكي شيرخان، إضافة إلى أخبار ثقافية ومواد أخرى. لوحة الغلاف للفنان الإيطالي أومبرتو بوتشوني.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.