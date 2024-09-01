“الوقت ينفد وحكومتكم تكذب”.. كتائب القسام تبث رسالة حول أسرى العدو الستة القتلى، “بالفعل كانوا أحياء”/ شاهدوا

1 سبتمبر، 2024

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، رسالة جديدة حول أسرى الاحتلال الإسرائيلي، وجهتها إلى عائلاتهم، وقالت فيها إن “الوقت ينفد وحكومتكم تكذب”.

وجاءت رسالة “القسام” بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال عثور على جثث 6 أسرى بنفق في رفح جنوب قطاع غزة، ما أثار غضب إسرائيلي كبير على حكومة نتنياهو، وسط إعلانات متتالية لإضراب شامل غدا الاثنين تشارك فيه النقابات العمالية.

وتساءلت كتائب القسام في بداية رسالتها: “أي بطولة هذه وأنتم تسترجعونهم جثثا بعدما قتلتموهم عمدا؟”، في إشارة إلى احتفاء الجنود الإسرائيليين باستعادة جثث أسرى من قطاع غزة.

وتضمن المقطع المصور غارات عنيفة لجيش الاحتلال في قطاع غزة، وعلقت عليها بالقول: “بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة”.

وأورد القسام تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها: “لو خيروني بين فيلادلفيا وإعادة المختطفين سأختار فيلادلفيا”.

وعرضت الكتائب صور الأسرى الإسرائيليين الستة الذي استعاد جيش الاحتلال جثثهم اليوم الأحد، وكتبت أسلفها “اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم (..)، لقد أصبحوا من الماضي (..)، نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد”.

1 سبتمبر، 2024

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