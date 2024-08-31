وزير الدفاع التركي ينفي وجود مشاكل غير قابلة للحل تعرقل عودة العلاقات الطبيعية بين أنقرة ودمشق

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بأنه لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين تركيا وسوريا، معتبرا أن كل المشكلات يمكن حلها بين الطرفين.

ونقلت صحيفة “حريت” التركية، اليوم السبت، تصريحات وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الذي قال إنه “لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بين البلدين، بعد حل هذه المشكلات، أعتقد أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين”.

وأضاف: “سيكون من مصلحة البلدين إنهاء بيئة الصراع هذه في أسرع وقت ممكن وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات”.

وقد وصف الوزير غولر تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول مستقبل العلاقات مع تركيا بـ”الإيجابية للغاية”، مشيرا إلى مصلحة للبلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، أن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يتطلب تحضيرات جدية، وأن موسكو مستعدة لقبول عقد هذا اللقاء لديها.

وقال بوغدانوف للصحفيين: “سيكون من الجيد جدًا أن يجتمع الرئيسان، لكنني أعتقد أن الاستعداد الجاد لمثل هذا الاجتماع مطلوب، ونحن دائمًا على استعداد لعقد اجتماعات ثلاثية في موسكو، أعني مع طرفين معنيين بشكل مباشر، ممثلو دمشق وأنقرة الرسميين”.

وتابع: “بالطبع، نحن على اتصال مع الإيرانيين والعراقيين، لأنهم أيضًا مهتمون جدًا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، الأمر الذي سيكون له تأثيرا إيجابيا على الوضع العام في سوريا وما حولها”.

وأردف بوغدانوف، بالقول: “نحن نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، على أساس الاعتراف المتبادل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا، كغيرها من الدول، مهتمة بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.