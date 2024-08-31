تخفيض طفيف على أسعار البنزين بنوعيه 90 و95 والديزل لشهر أيلول المقبل

عمان 31 آب (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر أيلول المقبل ليصبح 885 فلساً للتر بدلاً من 920 فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1125 فلساً للتر بدلاً من 1160 فلساً للتر.

كما قررت تخفيض سعر بيع الديزل ليصبح 695 فلساً للتر بدلاً من 715 فلساً للتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته اليوم السبت لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 أيلول المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال آب ومقارنتها بمثيلاتها لتموز الماضي، إذ أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال آب الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار 35 فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 35 فلساً للتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار 20 فلساً للتر.