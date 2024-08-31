استشهاد أمجد مصطفى صالح، ومحمد أمين عبد الله، برصاص العدو في جنين مساء اليوم السبت

31 أغسطس، 2024
An Israeli soldier stands guard during an operation near the Jit junction west of Nablus in the occupied northern West Bank on March 12, 2023. Israeli forces shot dead three Palestinian gunmen after they fired at troops near Nablus, the army announced early in the morning. Palestinian medical and security sources had no information on the event. (Photo by jaafar ashtiyeh / AFP)

جنين 31-8-2024 وفا- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد أمجد مصطفى إبراهيم صالح، ومحمد أمين طلال عبد الله، برصاص الاحتلال في جنين.

وكان الناطق باسم الهلال الاحمر أحمد جبريل قال في وقت سابق من اليوم، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من نقل شهيدين عقب الوصول إليهما داخل مخيم جنين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 23 مواطنا، بينهم 14 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 677.

31 أغسطس، 2024

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