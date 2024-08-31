استشهاد أمجد مصطفى صالح، ومحمد أمين عبد الله، برصاص العدو في جنين مساء اليوم السبت

جنين 31-8-2024 وفا- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد أمجد مصطفى إبراهيم صالح، ومحمد أمين طلال عبد الله، برصاص الاحتلال في جنين.

وكان الناطق باسم الهلال الاحمر أحمد جبريل قال في وقت سابق من اليوم، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من نقل شهيدين عقب الوصول إليهما داخل مخيم جنين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 23 مواطنا، بينهم 14 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 إلى 677.