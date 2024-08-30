العدو الصهيوني يهدد باغتيال خالد مشعل، جراء دعوته للعودة إلى العمليات الاستشهادية

رد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس على دعوة رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل للعودة إلى العمليات الاستشهادية.

وقال كاتس: “يجب على إسرائيل أن تتأكد من أن رغبة مشعل وأصدقائه في الموت ستتحقق قريبا”.

وكان قد قال مشعل، في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير “عين على الأقصى” السنوي: “عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات (الانتحارية)، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح”.

وتابع: “أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني”.

وأردف قائلا إن كل الروايات الإسرائيلية والأميركية، خاصة في الأيام والأسابيع الماضية، محض كذب وافتراء، وأميركا ليست جادة، هي ليست وسيطا، هي شريكة في العدوان.