استهاد الشبان عرفات عامر، وميسرة مشارقة، ووسام خازم بقصف مسيّرة للعدو في بلدة الزبابدة جنوب جنين/ فيديو

جنين – استشهد ثلاثة شبان، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفهم ببلدة الزبابدة، جنوب جنين.

فقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد ثلاثة شبان في بلدة الزبابدة، هم: ميسرة سليمان عبد مشارقة، وعرفات جاسر أحمد عامر، ووسام أيمن زيدان خازم، واحتجاز جثامينهم.

وكانت مُسيرة إسرائيلية قد استهدفت بالصواريخ ثلاثة شبان في البلدة، بعد أن ترجلوا من مركبة كانوا يستقلونها بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، ما أدى لاشتعالها.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية حاصرت في وقت سابق من فجر اليوم منزلا في البلدة وأطلقت النار تجاهه.

وفي التفاصيل، استشهد ثلاثة مقاومين – الجمعة- في جريمة اغتيال إسرائيلي في بلدة الزبابدة جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأعلنت قوات الاحتلال أنها اغتالت ثلاثة مقاومين في البلدة واحتجزت جثامينهم، منهم وسام خازم ،القائد في كتائب القسام في جنين.

وأظهر مقطع فيديو نشره الاحتلال للجريمة، أن قوة صهيونية تستقل حافلة قطعت الطريق على مركبة يستقلها ثلاثة أشخاص وأطلقت النار تجاهها، فأصيب سائقها، في حين تمكن آخران من الترجل منها ومحاولة الهرب، إلاّ أن طائرات الاحتلال المسيرة لاحقتهم واستهدفتهم.

وأفادت مصادر محلية أن الشهداء الذي اغتالتهم قوات الاحتلال هم وسام أيمن خازم، وعرفات جاسر أحمد عامر، وميسرة سليمان مشارقة.

وقد حاصرت قوات خاصة إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، منزلاً في بلدة الزبابدة، جنوب جنين، في حين استمر العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الثالث.

وأفاد شهود عيان أن قوة خاصة حاصرت منزلاً لعائلة أبو الندا، وأطلقت النار بكثافة باتجاهه، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في محيط المنزل المحاصر.

ووفق الشهود؛ فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مركبة في بلدة الزبابدة، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في الزبابدة، وعمل المواطنون على إخماد النيران فيها.

في حين ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثالث، العدوان العسكري الواسع واجتياح مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية، حتى اللحظة عن استشهاد 20 مواطنا بينهم 11 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 672.