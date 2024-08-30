إصابة 6 سياح إسرائيليين في مشاجرة، اليوم الجمعة، مع عمال بمنتجع طابا في شبه جزيرة سيناء المصرية/ فيديو

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 6 أشخاص في عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية أن المصابين سقطوا جراء شجار مع موظفي فندق في طابا المصرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أن 6 أشخاص أصيبوا في عملية طعن على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن المصابين في عملية الطعن في طريقهم إلى إسرائيل وجاري فحص خلفية الحادث.

واشارات الى ان الجيش الاسرائيلي اعلن حالة الاستنفار على معبر طابا .

من جانبها ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الجمعة نقلا عن مصدر “رفيع المستوى” قوله إن حادث طعن لعدد من السياح وقع في منتجع طابا بشبه جزيرة سيناء. وقال المصدر “ننتظر التحقيقات الأولية”.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع مصابين في شجار بين إسرائيليين وموظفين بفندق في طابا المصرية.

ونشرت صفحات إخبارية إسرائيلية، قبل قليل مشاهد من الشجار المذكور في الفندق وتظهر فيه آثار دماء على الأرض.