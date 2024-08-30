أين الأخلاق؟.. ترامب يتهم هاريس وهيلاري بتقديم “خدمات جنسية” من أجل الوصول للمناصب العليا

ألمح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، إلى أن منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، وزيرة الخارجية السابقة، وهيلاري كلينتون، قد “قدمتا خدمات جنسية” للوصول إلى مناصب سياسية عليا.

جاء ذلك في منشور أعاد نشر محتواه في منصة “تروث سوشال” التي يمتلكها٬ يحتوي على صورة لهاريس وكلينتون مع تعليق ساخر يُشير إلى تقدمهما في المناصب السياسية مقابل تقديم “خدمات جنسية”، في إشارة إلى فضيحة مونيكا لوينسكي مع بيل كلينتون، وعلاقة هاريس السابقة بعمدة سان فرانسيسكو.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن هذا المنشور هو الثاني خلال عشرة أيام الذي يستهدف فيه ترامب هاريس بتعليقات جنسية. في وقت سابق، نشر ترامب مقطع فيديو يسخر من هاريس عبر مجموعة يمينية متطرفة، ما أثار موجة انتقادات جديدة.

وقد رفضت حملة هاريس التعليق على هذه الهجمات، بينما لم ترد حملات ترامب وكلينتون على طلبات التعليق. تأتي هذه الحملة وسط تصاعد الهجمات العنصرية والجنسية ضد هاريس، التي تعتبر أول امرأة وأول شخص أسود وجنوب آسيوي يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي.

ومنذ استبدال الرئيس جو بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي، ارتفعت شعبية هاريس في استطلاعات الرأي، حيث تتقدم على ترامب في معظم الاستطلاعات. ورغم ذلك، يستمر ترامب في وصف هاريس بعبارات مسيئة مثل “مجنونة” و”غبية كالصخرة”.