خلال فعالية احتجاجية ضد نتنياهو.. أقارب المختطفين يخترقون، اليوم الخميس، السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة/ فيديو

29 أغسطس، 2024

اخترق عدد من أقارب الرهائن الإسرائيليين، اليوم الخميس، السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة وحاولوا الركض نحو القطاع حيث يتواجد الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ووقع الحادث خلال فعالية احتجاجية نظمتها ضد حكومة نتنياهو “جمعية منتدى الرهائن والعائلات المفقودة” بالقرب من الحدود.

وفقا للجمعية، “جاء هذا الاختراق تعبيرا عن الألم الشديد الذي تعانيه العائلات بعد 11 شهرا من المناشدات غير المثمرة للحكومة لتأمين صفقة شاملة للإفراج عن الرهائن، وقد استجابت العائلات بسرعة لدعوات قوات الأمن وعادت إلى كيبوتس نيريم بعد الحادثة”.

وكان المحتجون قد استخدموا مكبرات الصوت القوية للصراخ على المحتجزين عبر الحدود، في محاولة يائسة للتواصل معهم والاقتراب منهم قدر الإمكان.

وكانت قد احتجزت حركة حماس في هجوم 7 اكتوبر 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

29 أغسطس، 2024

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