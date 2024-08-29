الاضراب يعمّ المنطقة الحرة في الزرقاء، احتجاجاً على تعليمات استيراد المركبات الكهربائية والمستعملة

الزرقاء – عمّ الاضراب الشامل، اليوم الخميس، المنطقة الحرة في الزرقاء، وذلك احتجاجا على التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، والتي قال التجار إنها تعيق عملية استيراد المركبات الكهربائية والمستعملة.

وقال تجار ومستوردون إن التعليمات الجديدة أثرت بشكل مباشر على عمل المستوردين والمخلّصين والفاحصين الذين يتعاملون بالاستيراد والتصدير.

وقال نائب رئيس هيئة المستثمرين، شرف الدين الرفاعي، إن الهيئة تطالب بالعودة للتعليمات السابقة التي صدرت عام 2023 والتي تتضمن الكفالة الالزامية للسيارات الجديدة والمستعملة.

وأضاف الرفاعي أن المستثمرين بالقطاع تضرروا نتيجة التعليمات الجديدة، كما أن المواطن وخزينة الدولة ستتضرر منها، مبيّنا أن دخل الخزينة يوميا يقدر بنحو مليون دينار وما يعادل (28) مليون دينار شهريا.

وأكد الرفاعي أن القرار الذي أصدرته الحكومة والتعليمات الجديدة سيكون لها آثار سلبية على كلّ النواحي؛ سواء من ناحية اعتماد مركز واحد للفحص أو من ناحية الشروط الأخرى التي تعيق عمل المستثمرين.