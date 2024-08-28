هو القتيل الثاني اليوم الاربعاء.. جيش العدو يعلن مقتل ضابط برتبة رائد خلال القتال في وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال معارك في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ما يرفع عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 704 قتيلا.

وقال الجيش في بيان إن “الرائد (احتياط) يوهاي تشاي غلام 32 عاما من نتانيا، في كتيبة الاستطلاع 6310 لواء “القدس”، قد سقط خلال القتال في وسط قطاع غزة”.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

وقال الجيش، في بيان اليوم، إن الجندي القتيل هو برتبة رقيب أول في الكتيبة 932 بلواء “ناحال”.

وفي أحدث الأرقام عبر موقعه الإلكتروني أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وصل إلى 704، بينهم 345 منذ بداية المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر 2023.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن عدد مصابيه منذ بداية الحرب بلغ أكثر من 4306، بينهم 640 في حالة حرجة.

المصدر: RT