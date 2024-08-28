عطلة رسمية في 10 أيلول لتمكين الموظفين من حقهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل

28 أغسطس، 2024

عمان 28 آب (بترا)- قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأربعاء، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والخاصَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثُّلاثاء الموافق 10 أيلول المقبل؛ لغايات تمكين الموظفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين.

28 أغسطس، 2024

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