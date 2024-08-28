جيش العدو يعلن، فجر اليوم الأربعاءـ عن مقتل رقيب أول من لواء “ناحال” في معارك مع المقاومة جنوبي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الجندي القتيل برتبة رقيب أول في الكتيبة 932 بلواء “ناحال”.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 339 جنديا وأصيب 2259 منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقتل خلال أسبوع ما لا يقل عن 8 جنود إسرائيليين في كمائن واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في محاور القتال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وفي وسط القطاع وجنوبه.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية نفذت، مساء أمس الثلاثاء، توغلا جديدا في منطقة قيزان النجاز جنوب مدينة خان يونس.

يأتي هذا التوغل بعد أيام من انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة حمد السكنية إثر عملية استمرت أياما وخلفت شهداء ودمارا.

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية في عدة محاور، أبرزها خان يونس ورفح في جنوبي القطاع، ودير البلح في وسطه، وبعض أحياء مدينة غزة بشماله.