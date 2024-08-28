تمهيداً للتهجير والترحيل خارج الضفة.. وزير خارجية العدو يعلن عن عمليات “إجلاء” أهالي مدينتي جنين وطولكرم

اعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، عن عمليات “إجلاء” للفلسطينيين في مدن شمال الضفة الغربية، على غرار ما حدث في قطاع غزة، وذلك في أعقاب بدء جيش الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في طوباس وطولكرم وجنين.

وقالت كاتس في تغريدة عبر منصة “إكس”: إنه “ستجري عمليات إجلاء للفلسطينيين في جنين وطولكرم بالضفة الغربية كما حصل في غزة”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتبارا من الليلة الماضية في جنين وطولكرم، لإحباط وتدمير ما زعم أنها بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران”، متابعا بقوله: “علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء سكان تلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر”.

واوضح: “علينا أن نتعامل مع التهديد مثلما نتعامل مع البنية التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك الإخلاء للسكان وأي خطوات مطلوبة. هذه حرب على كل شيء وعلينا أن ننتصر فيها”.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، إطلاق الجيش “عملية واسعة النطاق” في شمال الضفة الغربية، مضيفة أن “قوات الأمن تعمل في وقت واحد في جنين وطولكرم”، مشيرة إلى أن طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات بدون طيار تشارك في العملية أيضا من أجل مساعدة وتغطية القوات البرية.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، عدة مناطق في الضفة الغربية بالتحديد شمالي الضفة؛ في جنين ونابلس وطوباس وطولكرم.

مخاوف من التهجير

ومع بدء هذه العملية الإسرائيلية ظهرت على السطح مخاوف من تهجير الفلسطينيين من الضفة، خاصة وأن العملية الإسرائيلية تستهدف المناطق التي تمتاز بالكثافة السكانية المرتفعة للفلسطينيين، وتبعا لما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه يجب على الاحتلال التعامل مع الضفة “تماما كما نتعامل مع البنية التحتية في غزة، بما في ذلك إخلاء مؤقت للسكان وأي خطوات قد تكون مطلوبة”.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه من المحتمل “أن يتم تنفيذ إخلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة” خلال العلمية العسكرية.

وقد كشف حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن “الاحتلال يحاول تهجير سكان مخيمات الضفة الغربية”،

كما أشار في تصريحات صحفية إلى أن “الاحتلال عمد إلى إضعاف السلطة الفلسطينية”.