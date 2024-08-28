“القسام” تبث مشاهد لقنص جندي صهيوني تحصن بمبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة/ شاهدوا

28 أغسطس، 2024

تمكنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الاربعاء، من قنص جندي إسرائيلي في حي الزيتون في مدينة غزة.

وقد بثت كتائب القسام مشاهد قالت إنها من قنص مقاتليها لجندي إسرائيلي تحصن في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية قنص الجندي الإسرائيلي الذي كان في بناية مقابلة لمقاتلي القسام.

وبالتزامن مع نشر القسام مقطع الفيديو، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصرع مقاتل في الجيش الإسرائيلي برصاص قناص في حي الزيتون، وإصابة آخر بجروح حرجة للغاية.

وأوقعت كتائب القسام قبل أيام جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى.

ومن جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها من إغارة مقاتليها على مبنى تتحصن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلف الكلية الجامعية في حي تل الهوى في الجنوب الغربي لمدينة غزة.

28 أغسطس، 2024

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