العدو يضيف لمجازره بغزة مجازر في شمال الضفة، بإطلاق عملية عسكرية أوقعت جملة شهداء وستستمر لعدة أيام/ فيديو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وتعليقا على هذه الحملة العسكرية، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية “السور الواقي” في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن العملية واسعة وعلى مستوى فرقة عسكرية. وقالت إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) وقوات المستعربين انضمت للجيش في عملياته، مضيفة أن الجيش يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع.

من جهتها، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن الجيش استنفر آلاف الجنود من وحدات خاصة استعدادا لهذه العملية الواسعة والتي تستهدف أساسا مدنا شمالي الضفة، وإن وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود ووحدة تابعة للشاباك تشارك فيها. وأكدت أن عددا كبيرا من الجنود وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية.

وفي إشارة إلى الأسباب الكامنة وراء إطلاق هذه العملية العسكرية الواسعة، نقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين أن “الوضع في الضفة الغربية بات مصدر قلق جدي لإسرائيل”.

وقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في جنين وطوباس الى 11 شهيدا خلال اقتحام جيش الاحتلال المستمر. حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد انتصاف ليل الثلاثاء الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية في جنين وطولكرم بشمالي الضفة الغربية.

ومن المتوقع، بحسب صحيفة يديعوت احرنوت أن تستمر العملية العسكرية الواسعة في مخيمات شمال الضفة الغربية لاعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في مخيمي جنين ونور الشمس للاجئين قرب طولكرم، وفي مدينة طوباس المجاورة، عدة أيام.

وقد يشارك في العملية فرقتين من جيش الاحتلال وتعمل معظم القوات بالقرب من طولكرم، في المنطقة التي وقع منها الهجوم في تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم الشاباك إن “قوات الجيش بدأت عملية لمكافحة ما وصفه “الإرهاب في جنين وطولكرم “. ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين، بما في ذلك مستشفى ابن سينا في جنين، لمنع المصابين من الوصول إليها، ويقوم بفحص المرضى الذين يدخلون.

وتشمل العملية العسكرية الواسعة تغطية جوية كبيرة، ومئات الجنود، كما يستخدم الجيش الجرافات، وبحسب التقارير الفلسطينية، فقد أغلق الجيش جميع مداخل مدينة جنين.

وتوزعت حصيلة شهداء العملية العسكرية على مدينتي جنين وطوباس، إذ استشهد 6 في جنين بينهم 4 بغارة جوية على مركبة قرب بلدة صير واثنان برصاص جنود الاحتلال، فيما سقط خمسة في طوباس بينهم اثنان بغارة جوية على منزل في مخيم الفارعة بمدينة طوباس.

شهداء من مدينة جنين:

1- الشهيد قسام جبارين ابو الباسم.

2- الشهيد عاصم الضبايا.

3- الشهيد أحمد الصوص.

4- الشهيد سعيد الوهدان.

5- الشهيد حمودة أبو زميرو.

شهداء من مخيم الفارعة

1- محمد صالح النبريصي

2- ابراهيم عبد الغنيمي

3- محمد مسعود نعجة

4- مراد مسعود نعجة.

وقد فرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما اعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

تغطية صحفية: شهـــيدان وصلا إلى المستشفى التركي بطوباس جؤائ العدوان المستمر على مخيم الفارعة. pic.twitter.com/7JGFeiyGsp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2024