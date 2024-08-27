عودة أكثر من 4 آلاف لاجئ سوري من الأردن لبلادهم خلال 7 أشهر بزيادة قدرها 57%

غادر 4060 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها في 2023.

وقد تحدثت بيانات المفوضية الأممية، عن عودة 27091 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 7 أشهر من 2024، مقابل 20061 خال الفترة الزمنية ذاتها في 2023، أي بزيادة قدرها 35.04%.

ويبلغ معدل العودة اليومي إلى سوريا في العام الحالي 127، فيما يبلغ المعدل الشهري 3870

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 625025 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وذلك حتى 4 آب/أغسطس الحالي.

وفي 2023، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 37552، مقابل 50966 في 2022، و35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.

وقد شكلت قضايا السلامة، والأمن، وسبل العيش، والعمل، والخدمات الأساسية، والإسكان في سوريا العوامل الرئيسية المؤثرة على عملية اتخاذ قرار العودة.

وتقول المفوضية، إنها لا تشجع أو تسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت، مبينة أن موقفها ينبع من “حقيقة أن الأوضاع الحالية في سوريا غير مناسبة لعودتهم”.. مؤكدة أن قرار العودة إلى بلد الأصل هو طوعي تماما.

المملكة