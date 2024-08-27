تمدد المجازر الصهيونية من غزة للضفة.. 6 شهداء في مخيم نور شمس بطولكرم، وقرية وادي رحال جنوب بيت لحم/ فيديو

الضفة الغربية- عمّ الاضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، مدينتي بيت لحم وطولكرم حدادا على أرواح الشهداء، واحتجاجا على عدوان الاحتلال ومستوطنيه.

وأعلنت حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي الاضراب الشامل في بيت لحم احتجاجا على ارهاب المستوطنين واعدامهم الميداني للشاب خليل سالم زيادة والاعتداء على المدنيين العزل في قرية وادي رحال.

كما أعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم الاضراب الشامل عقب استشهاد خمسة مواطنين بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس.

وكان قد استشهد خمسة مواطنين، ليلة امس، بينهم طفلان، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس.

وذكر شهود العيان أن أربعة انفجارات قوية سمع دويها في مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، ناجمة عن إطلاق طائرة مُسيرة إسرائيلية عدة صواريخ صوب منزل في حارة المنشية في المخيم، حيث كان بداخله عدد من المواطنين، ما أدى لاستشهاد: مهند كمال قرعاوي (19 عاما) وجبريل غسان جبريل من قلقيلية (20 عاما) والطفل عدنان أيسر جابر (15 عاما) ومحمد علي مصطفى يوسف (49 عاما) والطفل محمد أحمد محمد عليان (16 عاما).

وقد نعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت الإضراب الشامل غدا الثلاثاء في المحافظة.

ونددت بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، محملة المجتمع الدولي مسؤولية عدم وقف العدوان على شعبنا الصامد، والمرابط على أرضه المقدسة.

شهيد برصاص مستعمرين في واد رحال جنوب بيت لحم

كما أعلنت وزارة الصحة الليلة الماضية، عن استشهاد مواطن برصاص مستعمرين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المواطن خليل سالم خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستعمرين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين.

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق

يذكر أن المستعمرين نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة الغربية، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.

وباستشهاد المواطن خلاوي في بيت لحم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 651 شهيدا.