وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.. مسيّرات أميركية وفرت لإسرائيل صوراً مكّنتها من استهداف منصات صواريخ لحزب الله أمس

26 أغسطس، 2024

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله إن مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لم يشأ كشف هويته إن “الولايات المتحدة لم تشارك في ضربات إسرائيل الوقائية أمس”.

وأشار المسؤول الدفاعي إلى الاكتفاء بتقديم معلومات استخبارية، ومشددا على أن المساعدة الأميركية لمواجهة هذه الهجمات “لم تكن ضرورية”.

وفيما أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم كبير فجر الأحد، على إسرائيل في رد وصفه بالأولي على اغتيال القيادي البارز في صفوفه فؤاد شكر، قال الجيش الإسرائيلي إنه استبق الهجوم بضربة شاركت فيها 100 طائرة ونجحت في إحباط جزء كبير من هجوم الحزب وتدمير مئات الصواريخ والمنصات التي كانت معدة لإطلاقها.

ومع تزايد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، كانت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية تحرك قواتها البحرية بشكل مطرد أقرب إلى المنطقة، بما في ذلك مجموعتان من حاملات الطائرات وغواصة صواريخ موجهة.

ولم تتردد واشنطن في الإعلان عن التفاصيل، في جهد واضح لردع إيران وحلفائها عن شن هجمات أكثر كثافة على إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإرسال طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية تطلق الصواريخ إلى المنطقة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اعلن أن الولايات المتحدة تشارك في العداون على لبنان، الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي فجر امس الأحد ؟

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش يعمل بالتنسيق مع الجيش الأمريكي الذي وصل قائد جيوشه، الفريق أول تشارلز براون مؤخرا إلى الأردن ومصر واسرائيل .

26 أغسطس، 2024

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