محمد بن سلمان.. أمير يتقن مهنه التزوير حتى بتقليد توقيع والده لشن حرب على الحوثيين باليمن

نشرت صحيفة تاغيس أنتسايغير، السويسرية الناطقة بالألمانية، تصريحات مسؤول استخباراتي سعودي سابق بتزوير وليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان، توقيعَ والده، الملك سلمان، للسماح بمشاركة السعودية في الحرب ضد جماعة الحوثي في اليمن.

فقد نقلت هذه الصحيفة السويسرية تصريحات سعد الجبري، المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قال خلالها إنّ مسؤولاً موثوقًا ومطّلعًا داخل وزارة الداخلية السعودية، أكّد له أن الأمير محمد بن سلمان وقّع مرسوماً ملكياً يسمح بالتدخّل البري في اليمن بدلاً من والده.

وقال الجابري لبي بي سي: ”لقد فوجئنا بوجود مرسوم ملكي يأذن بالعملية البرية”، مضيفًا ”لقد زوّر [بن سلمان] توقيعَ والده على هذا المرسوم الملكي. حيث كانت قدرات الملك العقلية قد تدهورت”، كما نقلت الصحيفة.

ولم ترد السلطات السعودية على الفور، على اتهامات الجبري، الذي كانت قد وصفته سابقاً بالـ”مسؤول الحكومي السابق الفاقد للمصداقية”. ويعيش الجابري منذ فترة في منفى اختياري في كندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير محمد بن سلمان يُعتبر الحاكم الفعلي للسعودية، ويقوم بمهام عديدة نيابة عن والده، الملك البالغ من العمر 88 عاماً، بما في ذلك لقاء القيادات والزعمات السياسية. ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، عزّز ولي العهد سلطاته بشكل كبير، وشدد من قمعه لأي معارضة داخلية، وفق المصدر ذاته.