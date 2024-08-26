جيش العدو يعلن عن مصرع ضابط ورقيب، أمس الاحد، في المعارك الدائرة مع المقاومة وسط وشمال قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، اسمي ضابط وجندي قتلا في المعارك، وقال إنه تم إبلاغ ذويهم بمقتلهم، ليرتفع إجمالي عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى الذين سمح بنشر أسمائهم خلال 4 أيام إلى 8 قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إبلاغ ذوي الرائد احتياط شلومو يوناتان هازوت والرقيب ديفيد موشيه بن شطريت، مشيرا إلى أنهما قتلا أمس الأحد.

واضاف إن هازوت قتل في معركة وسط قطاع غزة وعمره 36 عاماً، أما بن شطريت، البالغ من العمر 21 عاما، فقتل في الشمال بحسب موقع الجيش الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد اصيب في الحادثة التي سقط فيها الرائد حازوط، جندي احتياط من الكتيبة 9207 من لواء “القدس” (16) بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم تبليغ عائلته.

وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي، فقد تم إبلاغ ذوي جندي قتيل يوم السبت وذوي 4 قتلى يوم الجمعة وقتيل آخر يوم الخميس الماضي.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 702 قتيل بين ضابط وجندي.