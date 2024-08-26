جهاز ياباني يترجم الحديث فورياً إلى أكثر من 36 لغة باستخدام نقرات بسيطة فقط/ فيديو

يُعد التحدث بلغة أجنبية مهارة مطلوبة بشدة بسبب التنوع الثقافي المحلي وعدد الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في الخارج. يمكن أن تساعدك مهارات اللغة الأجنبية في الحصول على وظائف من خلال تحسين مؤهلاتك.

لا يهم حتى سواءً أكنت عاملًا اجتماعيًا أو تعمل في مجال الطب أو تمارس نشاطًا تجاريًا دوليًا أو تدرس وتتعلم اللغة أو تسافر للخارج فقط – تعد القدرة على التفاعل والتواصل مع العملاء بلغتهم ميزة رائعة.

فقد نقل مخترعان يابانيان شهيران ترجمة اللغة إلى المستوى التالي واخترعًا مترجمًا أسمياهُ Poliglu. يمكنه بسهولة أن يترجم الحديث فوريًا إلى أكثر من 36 لغة باستخدام نقرات بسيطة فقط.

لن تحتاج إذًا إلى معرفة أو تعلم لغة أخرى لتتمكن من التواصل بها. ستصبح الصعوبات التي تسببها حواجز اللغة قريبًا شيئًا من الماضي! ماذا الذي يُعد أفضل من ذلك؟

يستغرق تعلم لغة جديدة شهورًا وحتى سنوات من الدراسة الموسعة. ولكن يمكن Poliglu تحويلك إلى متحدث بارع فورًا!

مريح وسهل الاستخدام

يسهل حمله في أي جيب أو حقيبة Poliglu بفضل تصميمه المريح وحجمه الصغير بحيث يكون جاهزًا عند الحاجة. لذلك تمت تسميته “المترجم الصوتي المحمول” والذي تود أن تستعمله كل يوم!

كما يسهل استخدامه في الأماكن المزدحمة حيث يكون الصوت مرتفعًا كفاية لأن تسمعه بوضوح، وتدعم تقنيته المتقدمة المُضمنة ترجمةً ثنائية الاتجاه للغة، كما تتوافر أيضًا ترجمة نصية.

شاهده كيف يعمل!