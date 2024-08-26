بن غفير يخطط لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، ويعلن ان السياسة الإسرائيلية الراهنة تسمح لليهود بالصلاة فيه

القدس – قال وزير الأمن القومي الصهيوني “إيتمار بن غفير”، اليوم الاثنين في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أنه سيبني كنيسًا في المسجد الأقصى.

ووفقًا له، فإن “السياسة المتبعة تسمح لنا بالصلاة في المسجد الاقصى”، وأن هناك “قانونًا متساويًا بين الطرفين اليهود والمسلمين”.

وسارع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار توضيح جاء فيه “لا يوجد تغيير في الوضع الراهن في الاقصى”.

كلام “بن غفير” عن إنشاء كنيس يهودي في الاقصى أثار عاصفة وتعرض لهجوم من كافة الأطياف السياسية، بما في ذلك من عناصر في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي.

وكان أول من رد على الوزير “بن غفير” هو وزير الداخلية الإسرائيلية “موشيه أربيل”. وقال “يجب على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتحرك فورا ليحل محل السيد بن غفير “.

واضاف أن ” كلماته غير المسؤولة تضع على المحك تحالفات إسرائيل الإستراتيجية مع الدول الإسلامية، والتي تشكل تحالفًا في الحرب ضد إيران وافتقاره إلى الحكمة قد يكلفه الدماء”.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد إن “المنطقة كلها ترى ضعف نتنياهو أمام بن غفير”، ووصف تصريحاته بـ”المحاولة الواضحة لتقويض أمن إسرائيل القومي”.