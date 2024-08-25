كتائب القسام تبث مشاهد لقنص جندي إسرائيلي اليوم في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة/ شاهدوا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تفجير حقل ألغام وتنفيذ عملية قنص استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في المناطق الجنوبية من مدينة غزة، وذلك في اليوم الـ324 لعدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وذكرت كتائب القسام في بيان، أن “مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام مُعد مسبقا في قوة صهيونية مردعة، وذلك خلال كمين محكم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”، مشيرة إلى أن “الطيران المروحي الإسرائيلي هبط لإجلاء القتلى والجرحى”.

ولفتت الكتائب إلى أن مقاتليها تمكنوا أيضا من قنص جندي إسرائيلي، في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة.

وبثت “القسام” مشاهد مصورة من عملية القنص، التي استهدفت الجندي الإسرائيلي قرب الكلية الجامعية.

وتخوض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة معارك مع قوات الاحتلال المتوغلة في أنحاء القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة.