حزب الله يبدأ عملية الثأر لاغتيال “شكر”، ويؤكد إصابة هدف عسكري نوعي وإتمام المرحلة الأولى بنجاح.. نصر الله يتحدث لاحقاً

المصدر: الميادين نت

شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، “رداً أولياً” على اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر، فجر اليوم الأحد، بعددٍ كبير من ‏المسيّرات تجاه عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المقاومة، في بيان، أنّ الهجوم استهدف هدفاً عسكرياً إسرائيلياً نوعياً، موضحةً أنّها “ستعلن عن هذا الهدف لاحقاً”.

وبالتزامن مع ‏ذلك، استهدفت المقاومة عدداً من المواقع والثكنات ومنصات القبب الحديدية التابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، بعدد كبير من الصواريخ.

كذلك، أوضح حزب الله أنّ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها.

وشددت المقاومة في ختام بيانها أنّها، “وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها، وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء إسرائيلي”، متوعدةً بعقاب شديد وقاسٍ، خصوصاً إذا تم المسّ بالمدنيين.‏

“المرحلة الأولى تمت بنجاح كامل”

وفي بيان لاحق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان الانتهاء من المرحلة الأولى من الرد، مؤكدةً أنّ ذلك تم بنجاح كامل.

وأوضحت أنّ هذه المرحلة هي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية، تسهيلاً لعبور المسيّرات الهجومية في اتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق كيان الاحتلال، مؤكدةً أنّ المسيّرات عبرت كما هو مقرر.‏

إلى جانب ذلك، أكدت المقاومة في بيانها أنّ عدد صواريخ “الكاتيوشا” التي أُطلقت في اتجاه المواقع الإسرائيلية تجاوزت 320 صاروخاً.

أما المواقع الإسرائيلية المستهدفة فهي: قاعدة “ميرون”، مربض “نافي زيف”، قاعدة “زعتون”، مرابض “الزاعورة”، قاعدة “السهل”، قاعدة “عين زيتيم”، ثكنة “راموت نفتالي”.

وفي الجولان السوري المحتل، استهدفت المقاومة ثكنة “كيلع”، ثكنة “يوآف”، قاعدة “نفح”، وقاعدة “يردن”. وبهذا، تكون المقاومة قد استهدفت 11 موقعاً تابعاً للاحتلال في المرحلة الأولى من الرد.

وبشأن بقية التفاصيل حول العملية العسكرية، فستعلن المقاومة عنها في بيانات لاحقة.‏

كلمة مرتقبة للسيد نصر الله

وفي بيان ثالث، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ جميع المسيرات الهجومية “تم إطلاقها في الأوقات المحددة لها، ومن جميع مرابضها، حيث ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية في اتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة”، وبالتالي “تكون العمليات العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأُنجزت”. ‏

وشدّدت على أنّ “ادعاءات الاحتلال بشأن العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان”.

كما كشفت أنّ هذه الادعاءات سيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله، السيد ‏حسن نصر الله، والتي حُدد موعدها عند الساعة السادسة، مساء اليوم، بتوقيت بيروت والقدس الشريف.

الاحتلال يفشل في منع هجوم حزب الله

مراسل الميادين في جنوبي لبنان أكد أنّ الغارات العنيفة التي شنّها الاحتلال في عدوانه الواسع، فجر اليوم، فشلت في منع الهجوم الذي ابتدأه حزب الله بالصليات الصواريخية وأسراب المسيّرات.

وإذ أشار مراسلنا إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي يحاول أن يرّوج لجمهوره أنّه قام بهجوم استباقي” ضد حزب الله، فإنّه أكد أنّ الصليات الصاروخية أُطلقت فجراً من لبنان في اتجاه الجليل الغربي، قبل أنّ يشنّ الاحتلال عدوانه على الجنوب.

وأوضح أنّ الصواريخ التي أطلقها حزب الله في البداية كانت “عمليةً تمهيديةً للضربة القوية، عبر أسراب من الطائرات المسيّرة”، مضيفاً أنّ النيران التي أُطلقت ضمن المرحلة الأولى من الرد غطت مساحة 1500 كلم مربع من شمالي فلسطين المحتلة.

"رد المقاومة مستمر، انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة عكا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية" مراسل الميادين في جنوب لبنان حسين السيد #لبنان#الميادين_لبنان@HusseinHsayed pic.twitter.com/S8OmEBnFaJ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 25, 2024