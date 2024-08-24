وسط استهدافه بالقنابل.. جيش العدو يعلن العثور على مستوطنين اختفيا بمدينة قلقيلية/ فيديو

24 أغسطس، 2024

قلقيلية – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي العثور على مستوطنين اثنين، اليوم السبت، اختفت آثارهما في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأكدت القناة 14 العبرية العثور على المستوطنين الاثنين بعدما فقدا في قلقيلية دون أن يتعرضا لإصابات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

واختفت آثار المستوطنين عقب دخولهما إلى مدينة قلقيلية، بدعوى إصلاح سيارتهما، لكن لم تعثر قوات الاحتلال حتى اللحظة على أي أثر يتعلق بهما.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث حثيثة في قلقيلية، واقتحمت مناطق عدة بالمدينة، وتصدى مقاومون لاقتحام جنود الاحتلال واستهدفوهم بقنابل محلية الصنع.

وفجّرت المقاومة الفلسطينية أكثر من 35 عبوةً ناسفةً ضد جنود الاحتلال وآلياته العسكرية، في الضفة والقدس المحتلة خلال أغسطس/آب الجاري.

وأكد متابعون بأن سلاح العبوات الناسفة بات سلاحًا نوعيًا، غير قواعد المواجهة بين الاحتلال ورجال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشددوا على أن سلاح العبوات الناسفة كابوسٌ يقض مضاجع الاحتلال ومستوطنيه، ويبث الرعب في صفوف المنظومة الأمنية للاحتلال.

يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي قتل مستوطن داخل سيارته في قلقيلية بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.

24 أغسطس، 2024

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