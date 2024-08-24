مشاهد لإغارة مجاهدي القسام على قوة للعدو في رفح والاشتباك معها من المسافة صفر/ فيديو

عرضت الجزيرة، مساء اليوم السبت، مشاهد حصلت عليها للمعارك بين كتائب القسام والجيش الإسرائيلي في حي تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد إغارة كتائب القسام على قوة إسرائيلية بمدرسة برفح والاشتباك معها من المسافة صفر.

وفي التفاصيل، بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو حصرية حصلت عليها للمعارك بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد إغارة عناصر الكتائب على قوة إسرائيلية متحصنة في مدرسة كمال عدوان في رفح، بإطلاق قذيفة “تي بي جي” المضادة للتحصينات، ثم الاشتباك مع القوة بالأسلحة الرشاشة من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقال أحد العناصر مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نحن هنا لنزلزلك يا نتنياهو، وها هي آلياتك قربنا ولا تخيفنا، وبإذن الله “سنخبط” على رأسك”.

ورصد عناصر الكتائب وجود وتحرك الجنود للتمركز داخل المدرسة، ثم إطلاق قذيفة “تي بي جي” عليهم، إضافة إلى مشاهد الاشتباك بالأسلحة الرشاشة مع من تبقى منهم، ليسقطوا بين قتيل وجريح.

كما أظهرت مقاطع فيديو المشاهد الأخيرة لاستهداف عناصر الكتائب لآليات جيش الاحتلال بحي تل السلطان أيضا، ظهرت خلاله مهارة الرصد والقنص للآليات المدرعة من وسط المباني المدمرة.

ورفع أحد العناصر صوته بالدعاء “اللهم في سبيلك وفي سبيل نصرة دينك”، قبل أن يرصد مدرعة إسرائيلية مختبئة خلف أحد المنازل ويطلق عليها قذيفة دمرتها تماما.