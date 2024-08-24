جيش العدو يعترف، مساء اليوم السبت، بمقتل ثلاثة جنود خلال المعارك المتواصلة مع المقاومة في قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بمقتل ثلاثة جنود خلال معاركه المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ضمن الحرب الوحشية على القطاع لليوم الـ323 على التوالي.

وتحت بند “سُمح بالنشر”، أقر جيش الاحتلال بمقتل ثلاثة من جنوده في قطاع غزة، وهم رقيب دنيال فتشونيوك (26 عاما)، ورقيب نتاي متيودي (23 عاما)، ورقيب أول ينيف يتحساك اور (35 عاما)، وجميعهم يخدم بلواء القدس وقتلوا وسط القطاع.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قامت بتفجير أحد الأنفاق المفخخة مسبقا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد دخول عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي للنفق.

وقالت كتائب القسام في بيان: “تمكن مجاهدونا من استدراج قوة صهيونية من وحدة الهندسة إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقًا في منطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وفور وصولهم إلى داخل النفق تم تفجيره بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر، أشارت الكتائب إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة “الجعفراوي” شرق مدينة دير البلح، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى، وهبط الطيران المروحي لإخلائهم.

واستهدفت كتائب القسام أيضا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه”، بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق، ذكرت “القسام” أنها قامت بتفجير حقل ألغام أعد مسبقا في عدد من آليات الاحتلال ومعداته الهندسية، بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح، مشيرة إلى أنها رصدت هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وأمس، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمقتل أحد جنوده وإصابة 7 بينهم 4 بجروح خطيرة في المعارك الدائرة وسط مدينة غزة.

وقبيل اعتراف الاحتلال، أعلنت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنوب حي الزيتون الواقع جنوب شرقي مدينة غزة، حيث أوقعت قتلى وجرحى، وأكدت هبوط طائرات إسعاف لإجلائهم.