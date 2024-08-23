جيش العدو يعترف، اليوم الجمعة، بمقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل جندي وإصابة 4 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي قتل جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك بحي الزيتون في مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أوقعت جنودا إسرائيليين قتلى وجرحى في محيط حي الزيتون بمدينة غزة وفي مدينة رفح، في حين أجلت مروحيات إسرائيلية العسكريين الجرحى

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 695 جنديا وضابطا، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وإصابة 645 آخرين بجروح خطيرة.

وأشار الجيش، في تصريح صحفي، إصابة أربعة آلاف و 357 جنديا وضابطا، منهم ألفين و 232 خلال العدوان البري على قطاع غزة.

وأضاف أن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 21 جراحهم خطيرة.

ويأتي ‏ذلك في ظل التشكيك بصحة ‏إحصائيات القتلى والجرحى التي يعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأرقام أكبر من ذلك بكثير لأن الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره الحقيقية.