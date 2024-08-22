هو الشاب جعفر منى من مدينة نابلس.. الكشف عن هوية الشهيد منفذ عملية تل أبيب البطولية يوم الأحد الماضي

22 أغسطس، 2024

الضفة الغربية –  كشفت مصادر محلية، اليوم الخميس، عن هوية الشهيد منفذ عملية التفجير في تل أبيب يوم الأحد الماضي 18 آب/أغسطس الجاري.

وقالت المصادر إن المنفذ هو الشاب جعفر منى من مدينة نابلس هو منفذ العملية الاستشهادية في تل أبيب، مطلع الأسبوع الجاري، وأضافت أن جيش الاحتلال أبلغ عائلته بذلك.

وكانت كتائب القسام بالمشاركة مع سرايا القدس، قد أعلنتا مسؤوليتهما عن العملية الاستشهادية في تل أبيب، في حين وقع انفجار ضخم مساء يوم الأحد وسط تل أبيب، فيما كشفت تحقيقات شرطة الاحتلال أن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة كان يحملها شاب على ظهره، دون الكشف عن هويته.

وجاء في بيان جهاز “الشاباك” وشرطة الاحتلال أن هجوم تل أبيب عبارة عن “حدث أمني نفذ باستخدام عبوة ناسفة”، وأدى إلى إصابة أحد المستوطنين بجروح متوسطة.

وأكدت كتائب القسام في بيانها الذي أعقب العملية أن “العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات”.

22 أغسطس، 2024

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