عارض اتفاقات أوسلو ورفض العودة للضفة.. رحيل القائد الفتحاوي التاريخي فاروق القدومي في عمان اليوم الخميس

عمان – أعلنت عائلة المناضل الكبير والتاريخي فاروق القدومي “ابو لطف” وفاته صباح يوم الخميس 22 أغسطس في العاصمة الأردنية، بعد رحلة طويلة مع المرض.

ومن المعروف ان القدومي قطب سياسي فلسطيني من مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وقد ارتبط اسمه برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقلدها في 1973، ويعرف بمعارضته الشديدة لاتفاق أوسلو.

ولد فاروق القدومي (أبو اللطف) عام 1931 بنابلس بالضفة الغربية, ثم هاجر مع أسرته إلى مدينة حيفا في 1948 قبل أن يعود من جديد إلى نابلس.

درس الابتدائية والثانوية في مدينة يافا, وفي العام 1954 التحق بالجامعة الأميركية بالقاهرة حيث أنهى دراسته الجامعية في تخصص الاقتصاد والعلوم السياسية.

مارس القدومي عدة وظائف بعدة بلدان عربية, وبعد تخرجه من الجامعة الأميركية عمل في مجلس الإعمار الليبي ثم في وزارة النفط بالمملكة العربية السعودية ثم في وزارة الصحة الكويتية.

في بداية حياته السياسية انضم القدومي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي منذ أربعينيات القرن الماضي, وأثناء دراسته بمصر التقى ياسر عرفات (أبو عمار) وصلاح خلف (أبو إياد) ليتم تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني في نهاية الخمسينات بمشاركة خليل الوزير (أبو جهاد) ومحمود عباس (أبو مازن).

في 1969 رشحته حركة فتح لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي أصبح رئيسا لدائرتها السياسية في 1973.

وكان القدومي ضمن قيادات منظمة التحرير الفلسطينية التي غادرت بيروت إلى تونس في 1983 بعد الغزو الإسرائيلي للبنان.

وقد عارض القدومي اتفاقات أوسلو، ورفض العودة الى الضفة الغربية لدى قيام السلطة الفلسطينية الهزيلة في رام الله. رحمه الله.