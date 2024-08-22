ربما لاقناعها بتأجيل هجومها على اسرائيل.. رئيس وزراء قطر سيزور طهران خلال الأيام المقبلة

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء القطري سيزور إيران في الأيام المقبلة.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية “من المقرر أن يتشاور رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين إيرانيين منهم وزير الخارجية عباس عراقجي بخصوص قضايا ثنائية وإقليمية”.

وتلعب قطر، جنبا إلى جنب مع مصر والولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ينهي الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وتشهد المنطقة نشاطاً سياسياً كبيراً من قبل هذه الدول الثلاث التي تقوم بدور الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، فيما يتصاعد التوتر في المنطقة خوفاً من رد إيراني مرتقب على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بطهران في 31 يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي قد يتطور إلى حرب إقليمية.

وغادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قطر يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب زيارة سريعة وفاشلة إلى الشرق الأوسط لزيادة قوة الدفع للجهود الرامية إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، لكن الاتفاق لا يزال يبدو بعيد المنال.

وكانت قد تعهدت إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس على أراضيها في 31 يوليو تموز، والذي تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنه.