جيش العدو يعلن، اليوم الخميس، مقتل عسكري برتبة رقيب في المعارك مع المقاومة جنوبي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي خلال معارك مع مقاتلين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 695 منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان: “مقتل الرقيب أوري أشكنازي نخيميا، البالغ من العمر 19 عاما، في معارك جنوبي قطاع غزة (دون تحديد المكان)”.

وأضاف: “كان العسكري نخيميا مقاتلا في كتيبة المدرعات (46)، وهو من سكان مدينة عسقلان (جنوب)، وتم إخطار عائلة الجندي بمقتله”.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 695، بينهم 331 في المعارك البرية بغزة، والتي بدأت في 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات رسمية نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي.

فيما وصل عدد الجنود الجرحى إلى 4 آلاف و349، بينهم ألفان و229 في المعارك البرية، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وفي أكثر من مناسبة، قال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش يخوض “قتالا شرسا” مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة، ويدفع “أثمانا باهظة”، بينما تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بشكل شبه يومي، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات “نوعية” داخل القطاع.

وبدعم أمريكي تشن “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

الأناضول