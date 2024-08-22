جرح جندي صهيوني.. استشهاد الشبان عماد شريم، ومعاوية الحج أحمد، ووسيم عنبر بقصف العدو لمخيم طولكرم/ فيديو

استشهد 3 شبان فلسطينيين، اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، وسط تواصل الاشتباكات بين المقاومين والاحتلال، كما أصيب جندي إسرائيلي عقب اقتحام الاحتلال للمخيم الليلة الماضية، فيما واصلت القوات الإسرائيلية اعتقال فلسطينيين بمدن الضفة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلا في مخيم طولكرم، وسط تواصل الاشتباكات منذ ساعات.

وأفادت وكالة وفا نقلا عن مصادر محلية، باستشهاد الشبان عماد تيسير شريم (34 عاما)، ومعاوية الحج أحمد، ووسيم عنبر، وكلاهما يبلغ من العمر (30 عاما)، متأثرين بإصاباتهم الخطيرة جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في المخيم.

كما أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضا سيارة في ضاحية كتابا بمدينة طولكرم بصواريخ.

وأوضح المراسل أن المسيّرات الإسرائيلية استهدفت نحو 7 مواقع في مخيم طولكرم، بعض الاستهدافات أسفرت عن إصابات، لم يعرف عددها ولم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليها.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوات الاحتلال على محور البلاونة في مخيم طولكرم بالضفة الغربية ضمن معركة طوفان الأقصى، مضيفة أنها فجرت سلسلة من العبوات الناسفة في آليات إسرائيلية بمحيط المخيم.

وأكدت أن مقاتليها يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

بدورها، قالت كتائب شهداء الأقصى إنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والعبوات الناسفة بمخيم طولكرم.

وبالمقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جنديا إسرائيليا أصيب في تفجير عبوة ناسفة بمخيم طولكرم فجر اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمخيم طولكرم لما يزيد عن 10 ساعات حيث يحاصر المخيم ويغلق كافة المداخل المؤدية إليه وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وانفجارات لم تهدأ منذ ساعات الليل، دفع خلالها الاحتلال بجرافات عسكرية قامت بتدمير البنية التحتية في محاور عدة داخل وفي محيط المخيم.

تواصل الاقتحامات

ومع العملية العسكرية المستمرة بمخيم طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ودفع الاحتلال بآلياته العسكرية من حاجز 17 شمال المدينة وحاجز بيت فوريك شرقها، كما داهمت عددا من الأبنية السكنية في شارع عصيرة.

وأتى ذلك بالتزامن مع اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي المدينة واعتقال أسير محرر، ومداهمة بلدتي عصيرة وبزاريا شمال المدينة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية برقا شرقي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لحالات اختناق في صفوف الفلسطينيين.

كذلك أجبرت قنابل الصوت والغاز الإسرائيلية أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وأطلقت قنابل ضوئية في سماء القرية، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات مع فلسطينيين حاولوا التصدي للاقتحام.

تغطية صحفية: مسعفون ينقلون جثمانا ارتقى بقصف الاحتلال على مخيم طولكرم. pic.twitter.com/9gBiZotRXM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 22, 2024