الحوثي مهددا العدو الصهيوني: الرد الموجع آت من جبهات محور المقاومة، والتخطيط هو سبب تأخره

هدد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة “أنصار الله”، الاحتلال الإسرائيلي برد قريب بالتشارك مع كافة جبهات “محور المقاومة”، انتقاما من اغتيال رئيس الوزاء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية.

وقال الحوثي في خطاب إن ” الرد آت من جبهات المحور وسيكون موجعاً ومؤثراً على العدو الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن “التخطيط لذلك هو أحد أسباب التأخير.”.

وفي ذات السياق، كشف الحوثي أن جماعته نفذت 21 عملية عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة وزوارق بحرية دعما لغزة خلال أسبوع.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن وقوع 5 انفجارات قرب سفينة على بعد 57 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن جنوب غربي اليمن، دون الإبلاغ عن أضرار.

وأوضح الحوثي، في كلمته أن “عدد السفن المستهدفة لارتباطها بالعدو الإسرائيلي ولانتهاكها قرار حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية ارتفع إلى 182 سفينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.

ولفت إلى أن “التحالف الأمريكي البريطاني شن خلال الأسبوع الجاري 5 غارات استهدفت محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن”.

واعتبر أن هذه الغارات “تأتي في إطار شراكة الولايات المتحدة لإسناد العدو الإسرائيلي”.