كتائب القسام تنشر مشاهد لعملية أجهزت فيها على آليات وجنود للعدو في تل السلطان غربي مدينة رفح/ شاهدوا

21 أغسطس، 2024

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاربعاء، صورا للعملية التي نفذها مقاتلوها ضد جنود الاحتلال في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقد دمر المقاتلون ناقلتي جند من طراز “النمر” إحداهما من نافذة أحد المنازل والأخرى في أحد الشوارع بمنطقة سكنية مدمَّرة وكلاهما من على مسافة أمتار قليلة.

كما استهدف مقاتلو القسام منزلا كانت تتحصن بداخله قوة إسرائيلية. وأظهر الفيديو عملية رصد الجنود بوضوح وهم في نافذة وشرفة المنزل قبل أن يتم قصفهم بعبوة “تي بي جي” مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد.

وأظهر الفيديو إطلاق جنود الاحتلال قنابلَ دخان ورصاصًا كثيفًا لتغطية عملية إجلاء القتلى والجرحى.

وفي مشهد آخر، أظهر الفيديو مقاتلي القسام وهم يقصفون قوات الاحتلال بقذائف الهاون من داخل أحد المنازل التي دمرتها الحرب.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت القسام عن تدمير عدد من آليات الاحتلال في تل السلطان وقالت إنها استهدفت قوة في أحد البيوت وأوقعتها بين قتيل وجريح.

21 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

أول الغيث.. كتائب القسام تبث مشاهد من عملية قتل جندي للعدو في الأغوار الشمالية بالضفة قبل 10 أيام/ شاهدوا

21 أغسطس، 2024

كي لا ننسى.. اليوم الذكرى الـ 55 لحريق المسجد الأقصى، ولكن نيران سلطات العدو ومستوطنيه لا تزال مشتعلة

21 أغسطس، 2024

“سنفاجئهم من الأرض وربما من السماء”.. إيران ما زالت تهدد بمعاقبة إسرائيل، ولكن مع وقف التنفيذ حتى اليوم

21 أغسطس، 2024

“نيويورك تايمز” تفضح الطابق.. أمريكا تُشيع أجواء التفاؤل بينما المفاوضات بخصوص الأسرى تواجه خطر الطريق المسدود

21 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى