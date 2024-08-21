اغتيال القيادي بكتائب شهداء الأقصى خليل المقدح (شقيق اللواء منير المقدح) بغارة على صيدا

21 أغسطس، 2024

نعت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، العميد خليل المقدح الذي وصفته بأحد قادتها في لبنان.

وقالت شهداء الاقصى، في بيان اصدرته اليوم الاربعاء، ان المقدح اغتيل بينما كان يقوم بواجبه النضالي ضمن معركة طوفان الأقصى.

فقد استهدفت مسيرة اسرائيلية المقدح (وهو شقيق القيادي بحركة فتح اللواء منير المقدح) بينما كان في سيارته بمنطقة الفيلات بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله عقب اغتيال القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ويتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي – منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- الاتهامات والتهديدات علاوة على قصف يومي خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

21 أغسطس، 2024

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