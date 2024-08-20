هل يسمع بايدن؟.. رئيس جهاز الموساد يبلغ والدة أحد المختطفين بأنه لا يمكن عقد صفقة في وجود حكومة نتنياهو

سبوتنيك عربي

كشفت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أن رئيس جهاز الموساد، دافيد برنيا قد أبلغها أنه لا يمكن عقد صفقة في ظل الحكومة الحالية.

وقالت إيناف تسينجوكر، والدة ماتان تسينجوكر، الذي تم اختطافه في غزة، إن رئيس الموساد أبلغها بذلك في يوليو/ تموز الماضي، وذلك وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية.

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما نقلته والدة الأسير عن رئيس الموساد بأنه لا يمكن التوصل لصفقة في ظل الحكومة الحالية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي تمكن الليلة الماضية من انتشال جثامين 6 رهائن لدى حركة حماس في منطقة خان يونس بقطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن حركة “حماس” لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت “حماس” خلالها 105 محتجزا، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.