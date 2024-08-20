نتنياهو يعلن ع المكشوف: لن ننسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم، ولن نقبل أي مقترح ينهي الحرب في غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يقبل أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب، وأشار إلى أن الضغط العسكري كفيل بإرغام حماس على التخلي عن مطالبها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، إن المزيد من الأسرى سيعودون موتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات الأسرى لدى المقاومة في قطاع في غزة قولهم، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعني عمليا إبطال صفقة الأسرى.

وقال موقع والا العبري، نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال، إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة.

وأضاف نتنياهو: ” لقد أبلغت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى القضاء على حماس”.

ولفت إلى أنه ليس من المؤكد التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن يخرج من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف من الظروف.