استشهاد الشاب محمود الحروب، الليلة الماضية، متأثراً بإصابته برصاص قوات العدو في بلدة دورا جنوب الخليل

20 أغسطس، 2024

الخليل – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب محمود إبراهيم الحروب (18 عاما) متأثرا بإصابته ليلة امس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة دورا جنوب الخليل.

وكان الشاب الحروب قد أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال مساء أمس الاثنين، اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى في وضع صحي حرج، حيث أُعلن عن استشهاده فيما بعد متأثرا بإصابته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، أحدهما الحروب، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.

وباستشهاد الشاب الحروب، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 636 شهيدا، بينهم 147 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5400 إصابة.

20 أغسطس، 2024

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