أمريكا تواصل انحدارها.. بايدن يصف ترامب بـ “الفاشل والكذّاب والمجرم المدان المتأهب لإراقة حمام دم إذا خسر الانتخابات”

واشنطن – هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلا إنه يكذب ويقدم مصلحته على مصلحة أميركا، واصفاً أياه بأنه “فاشل ومجرم مدان”. وأضاف بايدن في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو أن ترامب لا يستحق أن يكون القائد العام للقوات المسلحة لا في الماضي ولا في الحاضر، مشدداً على أنه “يجب أن ندلي بأصواتنا ونلحق الهزيمة بترامب وننتخب كامالا هاريس رئيسة للبلاد لحماية ديمقراطيتنا”.

وتابع بايدن في خطابه أن ترامب وعد بتحديث البنية التحتية لكنه لم يبنِ شيئاً، كما أشار إلى ارتفاع معدل الجريمة خلال عهد ترامب بنسبة 30 بالمائة، مضيفاً: “هناك متطرفون مشابهون للنازيين هددوا ديمقراطيتنا قبل أربع سنوات ولا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة”، وقال في هذا الصدد: “أقف أمامكم الآن وأقول إن الديمقراطية انتصرت ويجب الحفاظ عليها”، محذراً من أن ترامب “يعد بحمام دم إذا خسر الانتخابات وهو يعني ذلك”.

ودعا بايدن إلى انتخاب كامالا هاريس، لافتاً إلى أن اختيارها نائبة له “كان أفضل قرار اتخذه خلال حياته المهنية”، مضيفا أنها ستكون “رئيسة تاريخية نفتخر بها”، وأكد أنه سيكون أفضل متطوع لحملة كامالا ومرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز، وشدد خلال خطابه على الفروقات الشاسعة التي تباعد بين المرشّحين وأهدافهما، كما حض الأميركيين على “اختيار مدعية عامة في المكتب البيضاوي بدلاً من مجرم مدان”، في إشارة إلى هاريس التي كانت المدعية العامة في ولاية كاليفورنيا سابقاً.

وفي ما يتعلق بالمتظاهرين الذين يحتجون على الحرب الدائرة على غزة أمام مقر المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، قال بايدن إن “لديهم وجهة نظر محقة”، مضيفاً: “هؤلاء المحتجون في الشارع لديهم وجهة نظر. الكثير من الناس الأبرياء يقتلون على الجانبين”، وقال إن الوقت حان “لإنهاء هذه الحرب”، مشدداً على أنه يواصل العمل من أجل “وقف الحرب في غزة واستعادة الرهائن”.

وظهرت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس على نحو مفاجئ في المؤتمر الوطني للحزب، ليل الاثنين – الثلاثاء، حيث تعهدت بهزيمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.