مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر، اليوم الاثنين في هجوم شنه حزب الله على مواقع عسكرية معادية قبالة حدود لبنان

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجندي محمود عماريا (45 سنة) قتل في هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

وأضاف: “في الحادثة نفسها أصيب ضابط (لم يحدد هويته ورتبته) بجروح خطيرة”.

وسبق أن أعلن الجيش اليوم الاثنين رصده مسيرات أطلقت من لبنان، وسقط بعضها في بلدة يعارا قرب الحدود اللبنانية.

بدورها، أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إصابة جندي بجروح خطيرة، قبل الإعلان عن مقتله متأثرا بجروحه.

ومع مقتل هذا الجندي، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ أكتوبر في شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل إلى 23، بالإضافة إلى 26 مدنيا قتلوا بحسب السلطات الإسرائيلية، بصواريخ وقذائف أطلقها حزب الله من لبنان.

وصباح الاثنين، شن “حزب الله” هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان بالصواريخ والمدفعية والمسيرات. ، وحقق “إصابات مباشرة” بين الجنود، حسب سلسلة بيانات للحزب.

وأكد الحزب في بيان له، أن أفراده تصدوا لجنود إسرائيليين “تسللوا” قرب الحدود اللبنانية ما أجبرهم على التراجع.

وأضاف البيان أن عناصر الحزب شنوا هجوما جويا متزامنا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على موقعين عسكريين أحدهما ثكنة قرب مدينة عكا الساحلية على بعد نحو 15 كيلو مترا من الحدود، والثاني استهدف قاعدة لوجستية، ما ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى.

البيان أوضح أن هجوم المسيرات جاء ردا على “الاعتداء والاغتيال الذي نفذته إسرائيل في منطقة قدموس في منطقة صور في جنوب لبنان”.

ووسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، تتأهب إسرائيل لصد هجوم محتمل من “حزب الله”، ردا على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر بغارة على مبنى في ضاحية بيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قصفا يوميا؛ ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.