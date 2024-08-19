مشاهد مذهلة من استهداف مجاهدي سرايا القدس وكتائب القسام دبابتين للعدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة/ شاهدوا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، أنها استهدفت خمس آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن تصدي مقاتليها لعدوان الاحتلال الذي ما زال مستمرا منذ أكثر من 10 أشهر.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب: “استهدفنا 3 دبابات ميركفاه صهيونية بقذائف الياسين 105، وناقلة جند (نمر)، وجرافة عسكرية “D9” بقذيفتي “تاندوم” في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح”.

من جانبها بثت سرايا القدس، اليوم الاثنين، لقطات لتصديها المشترك مع كتائب القسام، لقوات الاحتلال، التي توغلت في حي الشجاعية، قبل أشهر.

وتظهر اللقطات مقاتلين، خلال تحضيرهما لضرب دبابة وناقلة جنود النمر، في حي الشجاعية، بقذيفتي الياسين 105.

وقد خرج المقاتلان من أحد المنازل، إلى الطريق بمواجهة الدبابات، ورغم أنهما مكشوفان إلا أنهما نجحا في ضرب الآليتين، وإصابتهما بشكل مباشر.

وتمكن المقاتلان من الانسحاب من المكان بسلام، وقام أحدهما بالسجود والبكاء لنجاح الهجوم، فيما عانق المقاتلون بعضهم بعودتهم سالمين إلى موقعهم.

وتأتي الاستهدافات الجديدة بعد إعلان قادة جيش الاحتلال القضاء على لواء رفح التابع لكتائب القسام، في إطار العملية العسكرية البرية التي انطلقت في المدينة بتاريخ 6 أيار/ مايو 2024.

وشن الاحتلال اجتياحه البري في مدينة رفح، متجاهلا مناشدات دولية وحقوقية بمخاطره على المدنيين والنازحين الذين كانوا متواجدين فيها طيلة السبعة أشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

ودفع الاجتياح البري قرابة مليون ونصف مليون نازح للخروج من رفح إلى منطقة “المواصي” غرب مدينتي خانيونس ودير البلح، لكن غارات الاحتلال الجوية لاحقتهم وطالتهم في الأماكن التي ادعى جيش الاحتلال أنها “آمنة”.\

🚨🚨عاجـــــــــــــل:

أحد المجاهدين بكى من الفرحة بعد نجاحه في تنفيذ العملية..

📌 | مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس وكتائب القسام دبابتين صهيونيتين خلال التوغل الأخير في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/ebIntmLVcN — جــنـــرال | Armies 🔻 (@A_A_Ga) August 19, 2024