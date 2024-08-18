هل هذا خطاب مُسبق لهزيمته الانتخابية؟.. تصريحات مُريبة لترامب حول انقلاب على الرئيس بايدن نفذه أوباما وهاريس

18 أغسطس، 2024

تابع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب تأكيده حدوث انقلاب على خلفه الحالي جو بايدن نفذته نائبته كامالا هاريس، واعتبر أن الرئيس الأسبق باراك أوباما هو الرئيس الفعلي حاليا للولايات المتحدة.

وفي خطاب له أمام مناصريه في إطار حملة ترشحه للانتخابات الأمريكية المرتقبة، طعن مرشح الحزب الجمهوري في شرعية منافسته هاريس كمرشحة رئاسية ديمقراطية، واصفا انسحاب بايدن من الانتخابات بأنه “انقلاب على الرئيس الأمريكي”.

وأضاف: “هل سمعتم من قبل عن باراك حسين أوباما؟ هناك من يعتقدون أنه يدير البلاد حاليا”.

وسبق لترامب ان أكد مؤخرا أن الديمقراطيين “نفذوا انقلابا في البلاد” عندما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس.

وقال في مقابلة أجرتها معه قناة “فوكس نيوز”: “لقد نفذوا انقلابا ضد رئيس الولايات المتحدة، ذهبوا وأخبروه عليك أن تنسحب، أنت في مركز متأخر باستطلاعات الرأي”.

ويعتبر بعض خبراء الانتخابات الامريكان أن تصريحات ترامب المتكررة حول وقوع انقلاب على بايدن تحمل في طياتها شيئا من القلق، بعد أن أصبح في مواجهة نائبة رئيس أمريكي حالي في موضع شك حول أهليته لتولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثانية. لتحل مكانه فجأة هاريس وسط دعم الديمقراطيين لمتابعة السباق إلى البيت الأبيض.

المصدر: RT

18 أغسطس، 2024

مقالات ذات صلة

حزب الله ينفي رواية صحيفة “وول ستريت ‏جورنال” حول اختراق إسرائيل لهاتف القائد فؤاد شكر، مما وفر لها فرصة اغتياله

18 أغسطس، 2024

نجل إسماعيل هنية يكشف ان والده تعرض لهجوم صاروخي، بعد تعقبه عبر هاتفه الذكي الذي كان يصحبه في غرفته ليلاً

18 أغسطس، 2024

كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهدافها حشود العدو، اليوم السبت، في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة/ شاهدوا

17 أغسطس، 2024

قيادي في حماس: حديث بايدن عن قرب التوصل الى وقف النار في غزة مجرد “وهم”، ونحن أمام فرض إملاءات أميركية

17 أغسطس، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى