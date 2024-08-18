هل هذا خطاب مُسبق لهزيمته الانتخابية؟.. تصريحات مُريبة لترامب حول انقلاب على الرئيس بايدن نفذه أوباما وهاريس

تابع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب تأكيده حدوث انقلاب على خلفه الحالي جو بايدن نفذته نائبته كامالا هاريس، واعتبر أن الرئيس الأسبق باراك أوباما هو الرئيس الفعلي حاليا للولايات المتحدة.

وفي خطاب له أمام مناصريه في إطار حملة ترشحه للانتخابات الأمريكية المرتقبة، طعن مرشح الحزب الجمهوري في شرعية منافسته هاريس كمرشحة رئاسية ديمقراطية، واصفا انسحاب بايدن من الانتخابات بأنه “انقلاب على الرئيس الأمريكي”.

وأضاف: “هل سمعتم من قبل عن باراك حسين أوباما؟ هناك من يعتقدون أنه يدير البلاد حاليا”.

وسبق لترامب ان أكد مؤخرا أن الديمقراطيين “نفذوا انقلابا في البلاد” عندما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس.

وقال في مقابلة أجرتها معه قناة “فوكس نيوز”: “لقد نفذوا انقلابا ضد رئيس الولايات المتحدة، ذهبوا وأخبروه عليك أن تنسحب، أنت في مركز متأخر باستطلاعات الرأي”.

ويعتبر بعض خبراء الانتخابات الامريكان أن تصريحات ترامب المتكررة حول وقوع انقلاب على بايدن تحمل في طياتها شيئا من القلق، بعد أن أصبح في مواجهة نائبة رئيس أمريكي حالي في موضع شك حول أهليته لتولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثانية. لتحل مكانه فجأة هاريس وسط دعم الديمقراطيين لمتابعة السباق إلى البيت الأبيض.

المصدر: RT