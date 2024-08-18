طلبة المدارس الحكومية يتوجهون اليوم الاحد إلى صفوفهم مع بدء العام الدراسي

توجه اليوم الأحد، طلبة المدارس الحكومية إلى مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2024 / 2025، والبالغ عددهم 1590181 طالبا وطالبة.

وتستقبل قرابة 4083 مدرسة حكومية الطلاب والطالبات في محافظات المملكة كافة.

فيما يباشر طلبة المدارس الخاصة دوامهم للعام الجديد مطلع الشهر المقبل، بينما تبدأ الهيئات التدريسية للمدارس الخاصة دوامها في 25 الشهر الحالي بحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2024/2025.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت إتمام استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد من استقبال للطلبة وتوريد للكتب المدرسية، وتوزيع للشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس.

وأفاد تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بأن موعد الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحد سيبدأ الأحد الساعة الثامنة صباحا لمدة 45 دقيقة.

وأوضح التعميم بأن موعد الحصة الأولى في المدارس ذات الفترتين سيبدأ في السابعة صباحا ولمدة 40 دقيقة.

وستكون الحصة الأولى للفترة المسائية في المدارس ذات الفترتين في تمام الـ 12:30.

وقد أفادت الادارات المرورية بوجود حركة سير نشطة في العاصمة عمان وبين المحافظات باتجاه العاصمة، صباح اليوم الاحد، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وشددت ادارة الدوريات الخارجية على ان كوادرها الميدانية انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر، وذلك لضمان انسيابية الحركة ورفع أي معيقات مرورية أولاً بأول ، حيث سيتم التركيز على الجاهزية الفنية لحافلات نقل الطلاب للحفاظ على سلامة الجميع.

وبدورها أكدت إدارة السير أن معظم الطرق الداخلية تشهد حركة سير متوسطة الى نشطة ، داعية السائقين الى ضرورة تفقد جاهزية مركباتهم والتأكد من مواقع الاصطفاف وتنزيل الركاب بشكل لا يعيق حركة السير.