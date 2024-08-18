روسيا تعثر على ذخائر يستخدمها حلف الناتو مكتوب عليها باللغة العربية بين حطام قافلة أوكرانية

كشف مصدر عسكري روسي العثور على صناديق ذخيرة غربية عليها كتابات بالعربية بين حطام قافلة عسكرية أوكرانية دمرتها القوات الروسية بالكامل في مقاطعة كورسك التي تعرضت لهجوم أوكراني.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية: “تم العثور على صناديق فيها أحزمة رشاشات وخراطيش عيار 12.7 ملم طراز “الناتو” منقوش عليها علامة باللغة العربية في داخل السيارات المدرعة التي تم الاستيلاء عليها في موقع قافلة للقوات الأوكرانية التي دمرها الجيش الروسي في مقاطعة كورسك”.

وأكد أنه “ضمن رتل مدرع أوكراني محترق ومدمّر في المقاطعة، تم العثور على تلك الصناديق وذخيرة لرشاشات من طراز M2 Browning التي يستخدمها حلف الناتو وعليها كتابات بالعربية، ما يشير إلى أن هذه الذخيرة كانت مخصصة في وقت سابق لاستخدامات حلفاء امريكا في الشرق الأوسط”.

وتم تسليم صور لهذه الصناديق التي تحتوي على الذخيرة إلى مراسل “نوفوستي”، حيث تم العثور على أكثر من 20 صندوقا داخل عربات الرتل الأوكراني المدمّر، وتشير الكتابات إلى أن تصنيعها تم في عام 2019.