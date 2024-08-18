جراء التوغل الأوكراني في كورسك الروسية.. كوريا الشمالية تدق ناقوس الحرب العالمية الثالثة

«سياسة الولايات المتحدة المعادية لروسيا تدفع نحو الحرب العالمية الثالثة».. كلمات دقت بها كوريا الشمالية ناقوس الخطر من حرب قد لا تترك أخضر ولا يابسا.

التصريحات الكورية الشمالية جاءت تعليقا على التوغل الأوكراني في كورسك الروسية، معتبرة أنه «عمل إرهابي وغزو لا يغتفر مدعوم من الولايات المتحدة والغرب»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضافت بيونغ يانغ، في البيان، أنها «ستقف على الدوام إلى جانب روسيا في مسعاها لحماية سيادتها».

استعداد مسبق للحرب

وكانت كوريا الشمالية، طلبت في وقت سابق، من عام 2022، عقب بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، من أعضاء الحزب الحاكم الاستعداد للتعبئة تحسبا لحرب عالمية ثالثة، بحسب إذاعة آسيا الحرة.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين حكوميين أن «السلطات في كوريا الشمالية انتظرت أياما لتخبر شعبها بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أبلغت أولًا أعضاء حزب العمال الحاكم خلال جلسات سرية، والذين نشروا الخبر لاحقا».

وقال مصدر: “لم يقولوا إن روسيا تحارب فحسب، وإنما أمرونا أيضًا بالاستعداد للدخول في الحرب فورًا تحت أي ظرف من الظروف”.

وتعد كوريا الشمالية بقيادة كيم جونغ أون حليفا قويا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي قوة نووية لا يستهان بها.

ورجحت تقارير أمريكية أن بيونغ يانغ تمتلك ثالث أكبر كمية من الأسلحة الكيماوية على مستوى العالم، التي تقدر بما يتراوح بين 2500 و5 آلاف طن.